Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee/Schifferstadt) Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee/Schifferstadt (ots)

Insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße lautet die Bilanz von Geschwindigkeitsmessungen der Polizei am Mittwoch, 21.09.2022. Innerhalb einer halben Stunde wurden auf der Kreisstraße 30 zwischen Schifferstadt und Waldsee bei erlaubten 70 km/h insgesamt 6 Überschreitungen geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag hier bei 90 km/h. Innerhalb einer Stunde wurden auf der Kreisstraße 13 bei Waldsee 10 Verstöße registriert. Bei hier erlaubten 50 km/h lag die gemessene Höchstgeschwindigkeit bei 76 km/h. Im Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass gerade im Herbst, insbesondere in der Morgen- und Abenddämmerung, auf den Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften vermehrt Wildwechsel stattfindet. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit bitte an und fahren Sie stets vorsichtig.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell