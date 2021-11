Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgänger bei Unfällen schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 26. November ist es im Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen jeweils ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Zunächst kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Schlachthofstraße/ An der Eickesmühle. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Auto in Richtung Odenkirchener Straße, als ein 16-Jähriger die Straße plötzlich von links überquerte. Der Mann habe versucht zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An der Kreuzung Sternstraße/ Waldhausener Straße wurde gegen 18 Uhr ein 50-jähriger Fußgänger von einer 19-jährigen Autofahrerin angefahren. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach eigener Aussage befuhr die 19-Jährige die Waldhausener Straße Richtung der Kreuzung. Als sie nach links in die Sternstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mann, während dieser bei grüner Fußgängerampel die Straße überquerte.

Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

