Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erneut Einbrüche am Wochenende in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende kam es in Mönchengladbach wieder zu Wohnungseinbrüchen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines an der Vorster Straße in Mönchengladbach Hardt gelegenen Hauses auf und verschafften sich hierdurch Zugang ins Innere des Hauses. Sie durchwühlten die gesamten Räumlichkeiten und flüchteten schließlich unter Mitnahme von Schmuck unerkannt in unbekannte Richtung.

Ebenfalls auf der Vorster Straße in MG Hardt UBT näherten sich Unbekannte Täter von der Gebäuderückseite dem Tatobjekt an und nutzten ein zu Renovierungszwecken aufgebautes Gerüst, um an das Kinderzimmerfenster in der Hochparterre zu gelangen. Von dort stieg man in die Wohnung ein und durchwühlten Kinderzimmer und das Bad. Entwendet wurden Eheringe, Goldschmuck und eine Herren Armbanduhr. Die Geschädigten waren im Tatzeitraum abwesend, allerdings war ihr Hund im Wohnzimmer, was den/ die Täter möglicherweise davon abhielt, die weiteren Räume zu durchsuchen.

Auf dem Ohlerkirchweg wurde die Kellertür eines Hauses aufgebrochen und anschließend aus dem Schlafzimmer Gold- und Silberschmuck entwendet.

In Hehnerholt versuchten Unbekannte zunächst erfolglos die Terrassentür aufzuhebeln, dann schlägt man den Glaseinsatz der Terrassentür mit einem Stein ein, um sich Zugang ins Innere der Wohnung zu verschaffen. Hier wurden diverse Schränke durchwühlt und anschließend flüchteten der/ die Täter unter Mitnahme von Bargeld und Schmuck unerkannt in unbekannte Richtung.

