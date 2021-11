Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vor dem Derby: Polizei Mönchengladbach kontrolliert Personengruppen in Mönchengladbach und Viersen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 27.11.2021, findet in Köln das Bundesligaspiel des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach statt. Am Vorabend kontrollierte die Polizei Mönchengladbach mit Unterstützung von Kräften aus weiteren Behörden Personengruppen in der Mönchengladbacher Innenstadt und in Viersen.

Gegen 20.30 Uhr erreichten die Polizei Mönchengladbach Meldungen über eine größere Personengruppe auf dem Weg in Richtung der Mönchengladbacher Altstadt, mutmaßlich angereist mit Fahrzeugen mit Kölner Kennzeichen.

Die Polizei Mönchengladbach, bereits präventiv am Vorabend des Spiels stärker aufgestellt, forderte weitere Unterstützungskräfte an.

Schlussendlich kontrollierten die Beamtinnen und Beamten am späteren Abend an der Gasthausstraße eine Gruppe von 82, der Kölner und Essener Fanszene zuzuordnenden Personen. In Viersen waren es 65 Personen, der Mönchengladbacher Fanszene zuzuordnen, die an einem Parkplatz im Bereich "Hoher Busch" kontrolliert wurden.

Die Polizei stellte bei allen Personen die Personalien fest. In Viersen wurde eine männliche Person zur Durchsetzung eines Platzverweises in Gewahrsam genommen. Insgesamt stellten die Polizistinnen und Polizisten in den Kontrollen u.a. Passivbewaffnungen wie Beißschienen und Bandagen sowie Sturmhauben und Boxhandschuhe sicher.

Den Feststellungen vor Ort zufolge ist es annehmbar, dass eine verabredete körperliche Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Gruppen geplant war.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden den Personen, vorbehaltlich der Wohnorte, Platzverweise und Betretungsverbote für die Stadtgebiete Köln und Mönchengladbach ausgesprochen, um so Auseinandersetzungen in der heutigen Nacht und am morgigen Spieltag zu verhindern.

Die Maßnahmen in Mönchengladbach waren gegen 1 Uhr, in Viersen gegen 01:15 Uhr beendet. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell