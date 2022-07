Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Fahrzeug in Brand geraten

Lorup (ots)

Am 13. Juli kam es gegen 21.05 Uhr in Lorup in der Rastdorfer Straße zu einem Brand. Der 30-jährige Fahrer eines Mercedes Vito fuhr auf der Rastdorfer Straße in Richtung Rastdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zunächst zu einer Rauchentwicklung, die der Fahrer über die Lüftungsanlage wahrgenommen hat. Der 30-Jährige konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig am Straßenrand abstellen und sich in Sicherheit bringen, bevor das Fahrzeug in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr Lorup war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

