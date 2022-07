Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Papenburg (ots)

Zwischen dem 11. und 13. Juli kam es in Papenburg in der Straße Deverweg zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant. Dabei wurde ein Fenster beschädigt und Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. In der Nacht vom 12. auf den 13. Juli kam es in derselben Straße zu einer weiteren Tat. Dabei verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Friseursalon und entwendeten Scheren, Rasierapparate und die gesamte Kasse. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Ob die Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

