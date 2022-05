Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad samt Schloss entwendet

Sondershausen (ots)

In der Nacht vom 29.04.2022 zum 30.04.2022 kam es zur Entwendung eines hochwertigen Fahrrads vom Hof eines Mehrfamilienhauses in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einem Gebäude gesichert. Dennoch gelang es, das Fahrradschloss zu öffnen und mit dem Rad zusammen zu entwenden. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

