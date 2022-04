Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß auf der Löhner Straße

Hüllhorst (ots)

Eine 25-jährige geriet mit ihrem Mercedes in den Gegenverkehr und stieß gegen einen begegnenden Volkswagen. Glücklicherweise wurde hierbei keiner der Beteiligten verletzt.

Am frühen Montagabend, um kurz nach fünf, kam es an der Einmündung Löhner Straße zum Bruchweg zu einem Verkehrsunfall. Eine Hüllhorsterin befuhr die Löhner Straße in Fahrtrichtung Tengern und geriet aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein ihr entgegenkommender Golffahrer (25) aus Rödinghausen versuchte, den ersten Ermittlungen nach, noch mit seinem Pkw auszuweichen, konnte aber eine Kollision der Fahrzeuge nicht verhindern.

Die Autos prallten auf Höhe des Bruchweges zusammen, wodurch an der linken Frontstoßstange der C-Klasse starker Sachschaden entstand. Der Volkswagen wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Zudem wurden durch den Zusammenstoß die Airbags im Golf ausgelöst.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der durch die Polizei geschätzte Sachschaden beläuft sich vermutlich auf 16.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell