Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Verletzte nach Kollision in Maaslingen

Petershagen (ots)

Bei einem Zusammenstoß dreier Autos an der Kreuzung L 770 / Maaslinger Straße / Auf der Tappenau haben sich am Sonntagnachmittag zwei Personen leicht verletzt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Den Erkenntnissen zufolge hatte gegen 14.45 Uhr ein 68-jähriger Chevrolet-Fahrer aus Minden die Straße Auf der Tappenau zur L 770 hin befahren. Zeitgleich war ein Mercedes-Lenker (52) aus Espelkamp auf der L 770 aus Petershagen kommend in Richtung Espelkamp unterwegs. Als der 68-Jährige seinen Wagen in den Kreuzungsbereich steuerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Chevrolet schließlich gegen ein von der Maaslinger Straße kommendes und am Kreuzungsbereich wartendes VW E-Auto eines 60 Jahre alten Mindeners.

Während die jüngeren Fahrer offenbar unverletzt blieben, zog sich der 68-Jährige leichtere Blessuren zu und wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen ins JWK gebracht. Ein Mitfahrer des Mercedes-Lenkers klagte ebenfalls über Beschwerden und wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Zur Unfallaufnahme wurde die L 770 für kurze Zeit einseitig gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Alle drei Pkws mussten abgeschleppt werden, ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgestreut. Nach Einschätzung der Beamten dürften der Sachschaden mindestens 20.000 Euro betragen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell