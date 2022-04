Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B239

Bild-Infos

Download

Rahden (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es zwischen einem Suzuki und einem Mercedes-Benz zu einer frontalen Kollision. Hierbei zog sich ein Lübbecker Verletzungen zu.

Gegen viertel vor sechs wurde gemeldet, dass es an der Kreuzung Diepholzer Straße / Am Freibad zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen sei. Die Polizei und ein Rettungs- und Notarztwagen des Krankenhauses Rahden konnten an der Örtlichkeit zwei im Frontbereich stark beschädigte Fahrzeuge, eine verletzte Person und ein großes Trümmerfeld feststellen.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der 78-jährige mit seinem Suzuki auf der Straße 'Am Freibad' und beabsichtige nach links auf die B239 abzubiegen. Nach erfolgtem Anhaltevorgang fuhr der Rahdener an und kollidierte mit einem, auf der B239 in Fahrtrichtung Diepholz fahrenden, Mercedes Benz.

Der 49-jährige Verletzte wurde direkt von den Rettungskräften versorgt und mit Prellungen in das Krankenhaus Lübbecke gebracht. Er konnte vor Ort nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der vor Ort geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mutmaßlich 15.000 Euro.

Die regennasse B239 musste während der Verkehrsunfallaufnahme für circa eine Stunde komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell