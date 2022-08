POL-HS: Einbruch in Supermarkt

Gangelt-Mindergangelt (ots) - Aus einem Omnibus, dieser stand an der Schinvelder Straße, stahlen unbekannte Täter zwischen 16 Uhr am Dienstag (16. August) und 6.20 Uhr am Mittwoch (17. August) persönliche Papiere. Zudem verteilten sie im Inneren des Busses ein weißes Pulver, welches vermutlich der Inhalt eines Feuerlöschers war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

