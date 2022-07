Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Nagelstudio & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch in Nagelstudio

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen brach ein bisher unbekannter Dieb in ein Nagelstudio in der Marktgasse ein und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Fündig wurde der Einbrecher nicht, hinterließ allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Rudersberg: Auto überschlagen

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Freitagmittag gegen 12:40 Uhr die L 1080 von Rudersberg in Richtung Königsbronnhof entlang. Im Bereich einer Rechtskurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet zunächst ins Schleudern und überschlug sich letztlich. Der 42-jährige Beifahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der BMW musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw schwer verletzt

Eine 67-jährige Volvo-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 13:40 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Stuttgarter Straße und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer, der die Straße in Richtung Untertürkheimer Straße entlangfuhr und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer stürzte anschließend und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell