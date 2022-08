Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Kindergärten

Kreis Heinsberg (ots)

In der Nacht zum 16. August (Dienstag) drangen Einbrecher in drei Kindergärten im Kreisgebiet ein. In Heinsberg am Kapellenweg wurde ein Fenster eines Kindergartens aufgehebelt, durch das die Täter ins Gebäude gelangten. Aus einem Schrank stahlen sie einen Tresor, der samt Inhalt durch Zeugen in einem angrenzenden Feld wieder aufgefunden wurde. Ob die Täter etwas erbeuteten, wird nun ermittelt. In Heinsberg-Dremmen wurde das rückwärtige Fenster eines Kindergartens an der Marienstraße aufgebrochen und sämtliche Räume durchsucht. Auch in diesem Fall stand zum Zeitpunkt der Anzeige nicht fest, ob die Täter etwas stahlen. An der Fichtenstraße in Hückelhoven-Hilfarth wurde durch unbekannte Täter ebenfalls ein Fenster aufgehebelt. Im Gebäude wurden Schränke durchwühlt, offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

