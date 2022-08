Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch nach Diebstahl des Haustürschlüssels/ Wer kennt die Täterinnen?

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Dienstag, 7. Juni, besuchte eine ältere Frau gegen 11 Uhr einen Drogeriemarkt an der Parkhofstraße. Dort wurde sie von zwei ihr unbekannten Frauen angesprochen, die sie in ein Gespräch verwickelten. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es ihnen, die Adresse der Seniorin zu erfahren. Anschließend verabschiedeten sich die Frauen und entfernten sich zu Fuß. Kurze Zeit später stellte die Rentnerin fest, dass ihr Haustürschlüssel fehlte und ihr kam der Verdacht, dass dies mit der Begegnung mit den beiden Frauen zu tun haben könnte. Daraufhin verständigte sie die Polizei, die an der Anschrift der Seniorin feststellen musste, dass dort bereits eingebrochen worden war. Die Täter stahlen unter anderem Bargeld, Schmuck sowie Uhren. Das Amtsgericht Mönchengladbach ordnete jetzt die Veröffentlichung der Bilder an, die mit der Überwachungskamera im Geschäft gemacht wurden, um die Täterinnen zu ermitteln. Die unbekannten Frauen, die den Schlüsseldiebstahl in Hückelhoven begingen, waren beide etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatten dunkle lange Haare. Sie trugen weiße Schuhe und blaue Jeanshosen. Eine Täterin trug eine schwarze Jacke, die andere war mit einem blauen Pullover bekleidet. Wer hat die Taten beobachtet oder kann weitere Hinweise geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell