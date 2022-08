Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Erkelenz-Lövenich (ots)

Ein Wohnhaus an der Bruchstraße war in der Nacht zu Dienstag, 11. August, das Ziel unbekannter Täter. Diese drangen offenbar durch ein Fenster in das Haus ein und stahlen nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse.

