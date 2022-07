POL-KA: (KA) Bruchsal - Zeugen nach Verkehrsunfall in Bruchsal gesucht

Karlsruhe (ots) - Bei einem Dachstuhlbrand am Dienstagmittag in der Killisfeldstraße in Karlsruhe-Durlach entstand nach derzeitigen Erkenntnissen ein Schaden von rund 100.000 Euro. Eine Person kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Ein Schuppen im Innenhof eines Mehrfamilienhauses geriet gegen 13.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in ...

