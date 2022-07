Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sonne blendet Autofahrerin

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden an zwei Wagen von insgesamt rund 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Ahaus am Mittwochmorgen (20.07.2022). Als die Autofahrerin gegen 08.00 Uhr vom Rentmeisterskamp nach links in die Wessumer Straße einbiegen wollte, sei sie von der tiefstehenden Sonne geblendet worden, gab die 49-Jährige an. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 42 Jahre alten Autofahrerin, die auf der Wessumer Straße stadteinwärts unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzten Ahauserinnen in ein Krankenhaus. (db)

