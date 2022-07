Heiden (ots) - Weil sie durch einen Zeugen entdeckt worden waren, flüchteten in der Nacht zum Mittwoch, 20.07.2022, vier Männer in einem dunklen BMW. Die Männer hatten sich gegen 04.00 Uhr in einem Neubaugebiet zwischen der Marienstraße und der Rekener Straße an Arbeitsmaschinen zu schaffen gemacht und nach dem derzeitigen Stand Kraftstoff gestohlen. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

