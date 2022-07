POL-BOR: Bocholt - Pedelec sichergestellt

Borken (ots) - 24 Packungen Dämmwolle entwendeten Einbrecher in den vergangenen Tagen von einem Außenlager an der Straße Landwehr. Zwischen Samstag, 16.07.2022, 22.00 Uhr, und Sonntag, 17.07.2022, 05.00 Uhr, trug sich die Tat zu. Der oder die Täter hatten ein Zaunelement demontiert und waren so auf das Gelände gelangt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) Kontakt für ...

