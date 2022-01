Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliche Diebe festgenommen - Wem gehören die Gegenstände?

Mit mehreren Fotos von mutmaßlichem Diebesgut sucht die Polizei Gelsenkirchen nach den Eigentümern der abgebildeten Gegenstände. Am Mittwoch, 18. August 2021, nahmen Polizisten drei junge Männer in Bulmke-Hüllen vorläufig fest, die von Anwohnern dabei beobachtet worden waren, wie sie versucht hatten, die Türen von geparkten Autos sowie Haustüren in der Bulmker Straße zu öffnen. Bei den drei Gelsenkirchenern, im Alter von 16, 18 und 20 Jahren, wurden ein Rucksack und eine Tasche mit mutmaßlichem Diebesgut gefunden, das nach bisherigem Ermittlungsstand am 17. oder 18. August 2021 erlangt wurde. Die Polizei Gelsenkirchen fragt: Wem gehören die auf den Fotos abgebildeten Gegenstände? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

