Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zweier Motorradfahrer mit Personenschaden in Klein-Müritz (LK VR)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 08.05.2022 gegen 11:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Klein-Müritz, an dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Beide Unfallbeteiligten befuhren die L22 aus Richtung Klockenhagen kommend in Fahrtrichtung Graal-Müritz. Der geschädigte Yamaha-Fahrer fuhr hinter dem Unfallverursacher in gleicher Fahrtrichtung. Als sich der Unfallverursacher auf Höhe der Wohnsiedlung befand, ordnete er sich auf der rechten Fahrspur links ein, um abzubiegen. Als sich das zweite Krad kurz vor dem Passieren befand, schwenkte der Suzuki-Fahrer plötzlich nach rechts. Der Yamaha-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall wurde ein 24- Jähriger aus Stralsund nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Yamaha-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst zunächst vor Ort medizinisch betreut und anschließend in ein Rostocker Klinikum verbracht. Der 55-jährige Unfallverursacher (Suzuki-Fahrer) aus Rostock blieb unverletzt. Beide beteiligten Kräder mussten durch den ADAC geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7.000EUR.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell