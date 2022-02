Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der Autobahn

MönchengladbachMönchengladbach BAB 61, 22.02.2022, 07:50 Uhr, Fahrtrichtung Venlo, Anschlussstelle Nordpark (ots)

Am Abend wurde über die Leitstelle der Feuerwehr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn, kurz vor der Anschlussstelle MG-Nordpark, gemeldet. Beim Unfall beteiligt waren ein Kleintransporter und ein PKW mit jeweils einem Insassen. Während der Fahrt kollidierte der Pkw mit dem Kleintransporter, wodurch der Kleintransporter auf der linken Fahrspur in der Leitplanke und der PKW auf dem Standstreifen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen kamen. Beide Fahrzeugführenden konnten Ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen.

Die eintreffende Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und ermöglichte dem Rettungsdienst ein sicheres Arbeiten im Bereich der linken Fahrspur der BAB 61. Nach Untersuchung der Fahrzeugführenden, durch den Notarzt der Feuerwehr, konnte die Fahrerin des PKW unverletzt an der Unfallstelle bleiben, der Fahrer des Kleintransporters wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrsstörungen im betroffenen Bereich der BAB 61 und in der Folge zu einem Auffahrunfall ohne Verletzte im Rückstau.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BAR Markus Meinen

