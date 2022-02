Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Aufräumarbeiten nach der Unwetterlage "Antonia"

Mönchengladbach, 21.02.2022, 21:00 Uhr, gesamtes Stadtgebiet (ots)

Seit Beginn der Unwetterlage "Antonia" am Sonntag war die Feuerwehr mit insgesamt 41 unwetterbedingten Einsätzen betraut. Da viele Schäden der Nacht erst am heutigen Montag sichtbar wurden, riss die Serie an Einsätzen nicht ab. Dabei handelte es sich insbesondere um lose Dachziegel und Dachverkleidungen sowie Äste und Bäume, die auf Gehwege oder die Fahrbahn zu stürzen drohten. Am Schloss Wickrath wurde ein Baum, der bereits teilentwurzelt war und ein Gebäude gefährdete, von den Einsatzkräften entfernt.

Im Einsatz waren die Kräfte aller drei Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), sowie die Führungsdienste der Berufsfeuerwehr.

Berichterstatter: Branddirektor Dietmar Grabinger

