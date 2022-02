Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Orkantief Zeynep verursacht weitere 59 Feuerwehreinsätze; eine Person verletzt

Mönchengladbach, 19.02.2022, 7:00 Uhr bis 19:50 Uhr, gesamtes Stadtgebiet (ots)

Das Orkantief Zeynep hat heute im Laufe des Tages weitere Feuerwehreinsätze verursacht. So waren mehrere Einsätze auf umgestürtzte Bäume zurückzuführen, allein eine Einsatzstelle band Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Einheit Odenkirchen für 4 Stunden. Herunterfallende Dachziegel, lose Äste, lose Dachelemente (Kaminabdeckung, Teerpappe und Bleiverkleidungen), umgekippte Bauzäune, ein loses Verkehrsschild und Bäume, die umzustürzen drohten, verursachten weitere Einsätze. Insgesamt wurden 59 unwetterbedingte Einsätze gezählt. Am Samstagnachmittag wurde der Leitstelle eine bewusstlose, eingeklemmte Person im Garten eines Einfamilienhauses an der Dahlener Straße gemeldet. Bei Baumfällarbeiten sei ein Baum auf eine Person gefallen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der Patient wieder ansprechbar, mit einer Kopfverletzung und nicht eingeklemmt vorgefunden. Ersthelfer hatten bis zum Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst vorbildlich Erste Hilfe geleistet. Ein Notarzt und die Einsatzkräfte eines Rettungswagens führten die bereits eingeleiteten Maßnahmen fort. Nach erfolgter rettungsdienstlichen Versorgung transportierten sie die verletzte Person in ein Krankenhaus. Eine technische Rettung war nicht notwendig.

Im Einsatz waren die Kräfte aller drei Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Hardt, Odenkirchen, Wickrath und Woof sowie die Führungsdienste der Berufsfeuerwehr und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.

Berichterstatter: Branddirektor Dirk Schattka

