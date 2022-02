Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Garagenbrand in Odenkirchen

Mönchengladbach-Odenkirchen-Mitte, 19.02.2022, 02:58 Uhr, Kirchhofstraße (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag erhielt die Leistelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes einee brennende Garage im Innenhof einer Wohnbebauung gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Beton-Fertiggarage in Vollbrand. Die Feuerwehr nahm ein Strahlrohr unter Atemschutz vor. In der Garage brannten unter anderem Reifen und weitere Gegenstände. Da ein Übergreifen auf die rechts und links angrenzenden Garagen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die beiden Garagen geöffnet und kontrolliert. In die Garagen war glücklicher weise nur Rauch eingedrungen.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Besitzerin und die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

