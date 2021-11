Polizei Münster

POL-MS: Über 70 Stundenkilometer zu schnell - Polizisten stoppen 34-Jährigen auf der A1

Münster/Lotte (ots)

Am Samstagmorgen (06.11) haben Beamte der Autobahnpolizeiwache Lotte einen 34-jährigen Autofahrer am Lotter Kreuz angehalten. Zuvor hatten die Polizisten ihn mit 157 km/h bei erlaubten 80 gemessen. Der Mann aus Finnland hatte sich möglicherweise geirrt, weil die Geschwindigkeit in seinem amerikanischen Sportwagen in Meilen pro Stunde und nicht Kilometern pro Stunde angegeben ist. Der Fahrer musste eine Kaution in Höhe von 630,-EUR zahlen.

Verfasser: Yusuf Yalim

