Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kennzeichendiebstahl/ Zeugen gesucht

Heinsberg-Kempen (ots)

Ein Anwohner der Oberstraße beobachtete am 16. August (Dienstag), gegen 23.40 Uhr, den Diebstahl der Kennzeichen des Pkw seines Nachbarn. Er bemerkte einen dunklen Pkw BMW, der aus Richtung Kämpchenstraße in Richtung Mühlenstraße fuhr und am Fahrbahnrand vor dem Nachbarhaus anhielt. Zwei vermutlich männliche Personen stiegen aus und montierten die Kennzeichen von einem dort parkenden Pkw Audi. Kurz darauf stiegen die Täter wieder in ihren BMW und fuhren in Richtung Mühlenstraße davon. Beide Täter waren etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, sehr schlank, dunkel gekleidet und hatten Kapuzen ins Gesicht gezogen. Wer hat die Personen oder ihr Fahrzeug ebenfalls gesehen und kann weitere Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

