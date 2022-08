POL-HS: Ermittlungen nach Eigentumsdelikten/ Polizei bittet um Hinweise

Kreis Heinsberg (ots) - In der Nacht zum 16. August (Dienstag) drangen Einbrecher in drei Kindergärten im Kreisgebiet ein. In Heinsberg am Kapellenweg wurde ein Fenster eines Kindergartens aufgehebelt, durch das die Täter ins Gebäude gelangten. Aus einem Schrank stahlen sie einen Tresor, der samt Inhalt durch Zeugen in einem angrenzenden Feld wieder aufgefunden wurde. Ob die Täter etwas erbeuteten, wird nun ermittelt. ...

