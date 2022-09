Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Flomersheim

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 21.09.2022, gegen 15:00 Uhr, bis Donnerstag, den 22.09.2022, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Eppsteiner Straße, der Jahnstraße und in der Nähe der KiTa in Frankenthal-Flomersheim zu einer Sachbeschädigungsserie an mehreren PKW. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter besprühte mit geparkte Fahrzeuge mit blauer Farbe. Die Höhe des Sachschadens ist Teil der Ermittlungen, liegt aber wenigstens im niedrigen vierstelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen der Vorfälle. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell