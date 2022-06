Ludwigsburg (ots) - Ein 85 Jahre alter Mann wurde am Montagmittag von einem bislang unbekannten Täter in der Bahnhofstraße in Markgröningen betrogen. Der Unbekannte sprach den Senior zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dessen Rucksack an, auf dem der Name eines weltbekannten Unternehmens zu sehen war. Der Täter verwickelte den 85-Jährigen in ein Gespräch, der hierbei angab, bei der Firma angestellt gewesen zu sein. ...

