Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfallflucht in der Bietigheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag gegen 18.30 Uhr in der Bietigheimer Straße in Murr sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Lenker eines LKW mit Kipperaufbau befuhr die Bietigheimer Straße von der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim kommend und kam auf Höhe eines Discounters nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Eine 21 Jahre alte VW-Fahrerin musste aufgrund dessen nach rechts ausweichen. Der LKW streifte ihren PKW dennoch und rammte einen Leitpfosten und kam auf Höhe einer Tankstelle auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Als die 21-Jährige aus ihrem VW ausgestiegen war und in Richtung des LKW ging, flüchtete der Fahrer. Vermutlich waren an dem LKW osteuropäische Kennzeichen angebracht. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, bittet um weitere Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell