POL-ME: Trio überfällt zwei junge Männer in Baumberg - Monheim am Rhein - 2107054

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (12. Juli 2021) sind in Monheimer Ortsteil Baumberg ein junger Erwachsener und ein Jugendlicher von drei bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen und verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 0:20 war ein 17-jähriger Jugendlicher aus Baumberg gemeinsam mit einem 19-jährigen Düsseldorfer mit ihren Fahrrädern auf einem Verbindungsweg zwischen der Geschwister-Scholl-Straße und der Julius-Leber-Straße unterwegs, als sich ihnen drei junge Männer oder Jugendliche auf Höhe der Bushaltestelle "Holzweg" in den Weg stellten.

Unvermittelt und ohne erkennbaren Grund schlug einer aus dem Trio dem 19-jährigen Düsseldorfer mit der Faust ins Gesicht. Auch der 17-Jährige wurde körperlich angegriffen. Als einer der Angreifer nun auch noch ein Messer zog, sollen die anderen beiden Täter dem jungen Mann dazu gebracht haben, die Flucht zu ergreifen.

Auch der 17-Jährige sowie der 19-Jährige flüchteten nun, außerdem riefen sie nun die Polizei, welche bei einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch keine Verdächtigen mehr antreffen konnte.

Zu den drei Tätern liegen relativ gute Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - circa 16 bis 18 Jahre alt - circa 1,78 Meter groß - schlanke bis sportliche Statur - südländisches Erscheinungsbild - kurze, dunkle Haare; an den Seiten kürzer, oben etwas länger (bis zu den Augenbrauen) - bekleidet mit dunklem Jogginganzug, kreisrundes Symbol mit einem "T" auf der linken Brust, etwa handtellergroß

Die beiden anderen Angreifer werden wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 16 bis 18 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - normale Statur - südländisches Erscheinungsbild - kurze, dunkle Haare - einer trug ein weißes T-Shirt - der andere trug einen dunklen Jogginganzug - einer von beiden (unklar wer), trug zudem eine dicke silberne Halskette

Die beiden Freunde wurden bei dem Überfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei fragt: Wer hat den Angriff beobachtet oder kennt möglicherweise sogar die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell