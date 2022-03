Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Fahrerin eines Renault Megane bitte melden

Lippetal (ots)

Die Polizei bittet die Fahrerin eines Renault Megane mit Beckumer Kennzeichen sich zu melden. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Bad Wildungen befuhr am Montag (7. März 2022), gegen 15 Uhr, die B475 in Richtung Lippborg, zweiter Wagen hinten einen Lastkraftwagen. Als er zum Überholen ansetzte und in gleicher Höhe, zu der vor ihm befindlichen Autofahrerin eines Renault Megane mit Beckumer Kennzeichen war, scherte diese ebenfalls für einen Überholvorgang aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach links auf den Grünstreifen aus, kollidierte mit einem Leitpfosten und hielt seinen Wagen an. Die Fahrerin des Renaults setzte unterdessen ihre Fahrt in Richtung Lippborg fort, ohne ihre Personalien anzugeben. Sie wird beschrieben als 20 - 25 Jahre alt, dunkle Haare zu einem Zopf gebunden. Der entstandene Sachschaden am schwarzen Ford Cupra des Verunfallten beläuft sich auf schätzungsweise 1.100 Euro. (reh)

