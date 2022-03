POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfallflucht "Im Beierswinkel"

Bad Sassendorf (ots) - Am Dienstag (8. März 2022) befuhr ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer aus Münster, gegen 14.30 Uhr, mit seinem Rad die Schützenstraße in Richtung L856. Als er an der Kreuzung kurz an der Ampelanlage anhielt, setze er seine Fahrt fort und querte die frühere B1. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 39-jährige Autofahrerin aus Hamm die L856 in Richtung ...

