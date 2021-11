Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: PKW-Fahrer übersieht Fußgängerin im Einmündungsbereich

Mannheim-Waldhof (ots)

Am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr übersah ein 31-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen von der alten Frankfurter Straße auf den Speckweg eine 57-jährige Fußgängerin, welche gerade in Richtung des Waldhofer Bahnhofs lief. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug erlitt die Fußgängerin leichte Verletzungen. Zur weiteren Abklärung wurde sie durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

