Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Rotlicht missachtet - Radfahrer schwer verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstag (8. März 2022) befuhr ein 88-jähriger Pedelec-Fahrer aus Münster, gegen 14.30 Uhr, mit seinem Rad die Schützenstraße in Richtung L856. Als er an der Kreuzung kurz an der Ampelanlage anhielt, setze er seine Fahrt fort und querte die frühere B1. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 39-jährige Autofahrerin aus Hamm die L856 in Richtung Erwitte. Als den Kreuzungsbereich queren wollte, hatte diese nach eigenen Angaben und eines unbeteiligten Zeugen Grünlicht. Sie stieß mit dem von links kommenden Radfahrer im Bereich der Fußgängerfurt zusammen. Durch den folgenden Sturz verletzte sich der 88-Jährige schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro ein. (reh)

