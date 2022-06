Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 85 Jahre alter Mann betrogen

Ludwigsburg (ots)

Ein 85 Jahre alter Mann wurde am Montagmittag von einem bislang unbekannten Täter in der Bahnhofstraße in Markgröningen betrogen. Der Unbekannte sprach den Senior zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dessen Rucksack an, auf dem der Name eines weltbekannten Unternehmens zu sehen war. Der Täter verwickelte den 85-Jährigen in ein Gespräch, der hierbei angab, bei der Firma angestellt gewesen zu sein. Der Unbekannte gab sich ebenfalls als ehemaliger Mitarbeiter aus und konnte sich das Vertrauen seines Opfers erschleichen. Dieser übergab dem Unbekannten letztlich 1.000 Euro, die er hierfür bei einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße abhob, um so die Rückreise des Täters nach Florenz zu sichern. Im Gegenzug erhielt der Senior drei Lederjacken, die jedoch weniger Wert sein dürften, als der übergebene Betrag. Anschließend fuhr der unbekannte Täter den Senior mit seinem vermutlich schwarzen Geländewagen, an dem italienische Kennzeichen angebracht gewesen sein sollen, nach Hause. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0, sucht Zeugen und gegebenenfalls auch weitere Geschädigte.

