Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufgebrochener Münzeinzahlautomat

Speyer (ots)

Unbekannte Täter hebelten am 22.09.2022 zwischen 03:13 Uhr und 03:24 Uhr einen Münzeinzahlautomaten in einer Bank in der Wormser Straße auf. Anschließend entwendeten sie einen Münzbehälter mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

