Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 24.08.2022:

Peine (ots)

Mit Klärschlamm beladener LKW kippt um

Gegen 11:00 Uhr am 24.08. stürzte ein, mit rund 25 t Klärschlamm beladener, LKW auf der Ortsdurchfahrt B65 in der Ortschaft Mehrum um. Der Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug woraufhin die Zugmaschine mit samt Anhänger umstürzte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vor Ort notärztlich behandelt. Glücklicherweise trat die Ladung bei dem Unfall nicht aus. Der Schlamm musste durch eine Bergungsfirma umgepumpt werden, bevor der LKW aufgerichtet und abgeschleppt werden konnte. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die B65 zeitweilig vollgesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

