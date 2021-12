Polizei Hagen

POL-HA: Autounfall unter dem Einfluss von Amphetaminen

Bild-Infos

Download

Hagen-Haspe (ots)

Nachdem ein 36-Jähriger von der Fahrbahn abkam und mit einem Metalltor zusammenstieß, stellte die Polizei fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Am Mittwoch (29.12.2021) gegen 14 Uhr war der Hagener mit seinem Seat auf der Berliner Straße in Richtung Wehringhauser Straße unterwegs. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß auf dem Gehweg mit einem Metalltor zusammen. Nach dem Aufprall wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es stehen blieb. Bei dem Unfall verletzte sich der Autofahrer leicht. Bei Eintreffen der Polizei machte der 36-Jährige einen zerstreuten Eindruck auf die Beamten. Er war sehr nervös und konnte nicht ruhig stehen bleiben. Er redete fortlaufend und machte immer wieder unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Nach einer ersten Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung zeigte ein freiwilliger Drogenvortest an, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein sicher. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell