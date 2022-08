Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 24. August 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lichtenberg: Auto erheblich zerkratzt

Dienstag, 23.08.2022, zwischen 08:30 Uhr und 09:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen, zwischen 08:30 Uhr und 09:20 Uhr, den Lack eines zum Parken auf dem Parkplatz Lichtenberg, Burgbergstraße, abgestellten VW erheblich zerkratzt. Der Schaden an der Heckklappe und an der rechten Seite des VW Golf wird auf zirka 5000 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell