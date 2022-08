Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 24.08.2022:

Peine (ots)

Katalysatorendiebstahl von Firmengelände

Von gleich drei Fahrzeugen auf einem Firmengelände am Berkumer Weg in Peine haben unbekannte Täter die Katalysatoren entwendet. Dabei handelte es sich um zwei VW Golf und einen Opel Astra, die über mehrere Tage abgestellt gewesen sind. Der Diebstahl wurde am Nachmittag des 22.08. festgestellt und muss in den vorangegangenen Tagen stattgefunden haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Mehrere Sachbeschädigungen an Autos

Am Vormittag des 23.08. musste eine 31-jährige Frau in Vechelde feststellen, dass ihr Mercedes über Nacht schwer beschädigt worden ist. Der Wagen, geparkt ab der Kolpingstraße, ist rundum durch meterlange Kratzer und zahlreiche Dellen beschädigt worden, auch die Windschutzscheibe wurde beschädigt. Der Schaden ist erheblich und dürfte bei mindestens 5000 Euro liegen. Hinweise auf den oder die möglichen Täter gibt es bislang nicht.

In Peine sind auf dem Schützenplatz mehrere geparkte Autos beschädigt worden. Bei einem Renault Twingo, einem VW Jetta und einem Toyota Yaris sind die Außenspiegel mutmaßlich abgetreten worden. Die Autos waren unterschiedlich lange, zwischen dem Nachmittag des 22.08. und dem Mittag des 23.08. dort geparkt, wobei ein Fahrzeug nur am Vormittag des 23.08. dort abgestellt war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine deutlich vierstellige Summe.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell