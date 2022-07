Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Thuja-Hecke durch Flämmarbeiten in Brand geraten

Kranenburg (ots)

Zu einem Flächenbrand klein wurde der Löschzug Kranenburg und die Löschgruppe Frasselt-Schottheide am frühen Freitagnachmittag des 15. Juli in die Moorgatstraße nach Kranenburg gerufen. Dort war durch Flämmarbeiten eine Thuja-Hecke in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Grundstückseigentümer bereits damit begonnen, die Flammen zu bekämpfen. Durch einen Schnellangriff der Löschgruppe Frasselt-Schottheide, wurde das Feuer gänzlich gelöscht. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr aufgrund der anhaltenden Trockenheit nochmals eindringlich darauf hin, Unkrautvernichtung mittels Flämmarbeiten in der Nähe von Hecken tunlichst zu unterlassen.

