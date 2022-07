Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Thuns-Hecke durch Flämmarbeiten entzündet

Zu einem Flächenbrand klein wurde der Löschzug Kranenburg und die Löschgruppe Frasselt-Schottheide am frühen Freitagnachmittag des 15. Juli, in die Moortgatstraße nach Kranenburg gerufen. Dort war, erneut hervorgerufen durch Flämmarbeiten, eine Thuja-Hecke in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der Grundstückseigentümer bereits damit begonnen, mittels Gartenschlauch die Flammen zu bekämpfen. Durch einen Schnellangriff wurde das Feuer von der Löschgruppe Frasselt-Schottheide gänzlich gelöscht. In diesem Zusammenhang weist die Feuerwehr die Bevölkerung nochmals eindringlich darauf hin, aufgrund anhaltender Trockenheit auf die Unkrautvernichtung mittels Flämmarbeiten gänzlich zu verzichten.

