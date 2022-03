Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Motorradfahrer und Radfahrer beschuldigen sich gegenseitig -- Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 27.02.2022 gegen 16:30 Uhr kam es auf der L 516 in Wachenheim in Höhe des Seniorenheimes zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei der es zu gegensätzlichen Schilderungen des Ablaufes durch die Beteiligten kam. Ein 41-jähriger Fahrer eines Pedelec musste auf der L516 in Wachenheim in Fahrtrichtung Bad Dürkheim, auf Höhe des Altenheimes, verkehrsbedingt halten. Vermutlich um im Stau schneller voranzukommen, wäre plötzlich ein Motorradfahrer links an ihm vorbei gefahren und auf Grund des Gegenverkehrs, knapp vor ihm wieder eingeschert. Der Fahrer des Pedelec musste seinen Fuß auf die Seite ziehen, um ein Überfahren dessen durch den Motorradfahrer zu verhindern. Der Radfahrer folgte dem Motorradfahrer, konnte an der Ampelkreuzung L516 /Friedelsheimer Straße zu ihm aufschließen und ihn ansprechen. Der Motorradfahrer wäre dann gezielt gegen sein Rad gefahren, hätte in beleidigt und nach ihm geschlagen. Dabei wurde der Radfahrer leicht an seinem Bein verletzt. An seinem Fahrrad entstand am vorderen Laufrad ein Sachschaden von 250 Euro. Der Radfahrer konnte sich das Kennzeichen merken und informierte direkt die Polizei. Der 62-jährige Motorradfahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser gab wiederum an, dass der Radfahrer mehrfach nach ihm getreten und geschlagen hätte. Selbst nach dem Losfahren hätte der Radfahrer versucht ihm hinterher zu fahren und weiter nach ihm zu treten. Der Motorradfahrer hatte ebenfalls leichte Verletzungen an seinem Bein. Auf dem Motorradhelm konnte ein Handabdruck und an der Gabel des Krads eine Gummiabriebspur festgestellt werden. Aufgrund der gegensätzlichen Darstellungen bittet die Polizei um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

