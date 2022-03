Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrraddiebstahl aufgeklärt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 28.02.2022 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde ein, an einem Fahrradständer, in der Bahnhofstraße in Friedelsheim, abgestelltes Damen-Mountainbike entwendet. Am 01.03.2022 um 21:00 Uhr, konnte nun das entwendete Fahrrad durch eine Streifenbesatzung an einem Fahrradständer eines Einkaufsmarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim festgestellt und überprüft werden. Es war mit einem Zahlenschloss mit einem weiteren Fahrrad dort angeschlossen. Die Fahrräder wurden daraufhin sichergestellt. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten zwei sich auffällig verhaltende 17 und 18-jährige männliche Personen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 17-Jährige mit dem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Das zweite Fahrrad gehörte dem 18-Jährigen. Gegen den 17-Jährigen, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen Verdacht des Fahrraddiebstahles ermittelt. Das gestohlene Fahrrad wird an die Eigentümer zurückgeben.

