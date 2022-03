Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter nach Raub vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 12. März, in der Zeit von 05.45 Uhr bis 05.55 Uhr, wurde im Unterführungsbereich der Wilhelmstraße in der Nähe des Bahnhofes ein 22 Jahre alter Mann beraubt.

Die 32 und 31 jährigen Täter entwendeten zunächst die Geldbörse aus der Gesäßtasche des Geschädigten. Dieser bemerkte den Diebstahl und sprach die beiden Personen darauf an, welche ihm daraufhin sein Portemonnaie zurückgaben. Zuvor entnahmen sie 15 Euro Bargeld. Diese forderte der Geschädigte ebenfalls zurück.

Im Zuge einer folgenden Rangelei wurde der Bestohlene leicht verletzt und mit einer Glasflasche bedroht. Aus Angst geschlagen zu werden flüchtete der Beraubte vom Tatort.

Die beiden Täter konnten Anschluss durch die Polizei ermittelt werden. Sie wurden der Polizeiwache zugeführt und vorläufig festgenommen. (av)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell