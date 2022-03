Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Einbruch in Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Montag brach ein noch unbekannter Täter in die Gemeinschaftsschule in der Straße "In der Röte" in Weil im Schönbuch ein. Zunächst verschaffte er sich Zugang ins Innere eines Schulgebäudes, indem er ein Fenster zum Lehrerzimmer aufhebelte. Über den Innenhof der Gemeinschaftsschule versuchte der Einbrecher über ein weiteres Fenster in ein Büro zu gelangen. Da dies mutmaßlich misslang, brach der Täter eine Tür zu dem Büro auf und durchsuchte dort und in einem weiteren Raum mehrere Schränke und Schubladen. Einen Bewegungsmelder im Schulgebäude schlug der Täter ebenfalls ab. Ob der Unbekannte überhaupt etwas entwendete, steht abschließend noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 3.500 Euro beziffert. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 67700-0, mit dem Polizeiposten Schönaich in Verbindung zu setzen.

