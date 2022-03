POL-LB: Nufringen: Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstag 19:00 Uhr und Montag 07:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Leonberg. Er beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Ford und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier ...

