POL-HAM: Illegales Kraftfahrzeugrennen endet in Verkehrsunfall

Hamm-Westen (ots)

Ein illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Viktoriastraße zwischen zwei Pkw am Freitagabend, 11 März, gegen 23.10 Uhr, endet mit einem Verkehrsunfall. Zeugen gaben gegenüber der Polizei an, dass sich ein 21 jähriger Fahrer eines Ford und ein silberner Pkw auf der Viktoriastraße ein Rennen lieferten. Beide Pkw befuhren die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Osten mit stark überhöhter Geschwindigkeit abwechselnd nebeneinander und hintereinander. Im Kurvenbereich Höhe der Einmündung Beukenbergstraße kam der Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. Er rammte einen geparkten Citroen, einen Audi, sowie ein Verkehrsschild.

Der silberfarbene Pkw flüchtete von der Unfallstelle.

Der Fahrer des Ford blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20000 Euro. Das Mobiltelefon, der Führerschein und das Fahrzeug des 21-Jährigen wurden sichergestellt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (av)

